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انطلاق معرض النفط والغاز في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 05:40 مساء
انطلاق معرض النفط والغاز في طرابلس
التصميم الدعائي لمعرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجدة. (وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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دعت وزارة النفط والغاز إلى زيارة معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة المنعقد في أرض معرض طرابلس الدولي، والذي انطلق اليوم السبت، ويستمر لمدة 3 أيام.

وقالت الوزارة إنها ترعى المعرض الذي تنظمه شركة «الصخر» لتنظيم المعارض، وذلك من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً بداية من اليوم حتى الإثنين المقبل.

أمطار طرابلس تؤجل انعقاد المعرض 
وتأجل انعقاد المعرض الذي كان مقرر انطلاقه الأحد الماضي، لهبوط كميات من المطر في طرابلس، الأمر تسبب في توقف جميع المصالح الحكومية والخاصة وإغلاق طرق العاصمة، حسب القائمين عليه.

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وقبل أسبوع، أعلنت غرفة التجارة والصناعة بمدينة صفاقس التونسية تسجيل قرابة 30 مؤسسة حضورها المعرض، مضيفة أن تلمكالمشاركة تندرج ضمن مساعيها المتواصلة «لتوطيد علاقاتها الاقتصادية المتميزة وتحقيق نجاحاتها المعهودة مع دولة ليبيا».

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