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السعيدي: الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 09:36 مساء
السعيدي: الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار
السعيدي خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة «BFI» الصينية صالح عطية وعددًا من الخبراء. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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قال وزير الاستثمار بالحكومة «المكلفة من مجلس النواب» علي السعيدي إن «الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار، بديلًا عن ثقافة الاعتماد على اقتصاد الدولة»، معتبرًا أن «المشروعات المطروحة حاليًا ستحقق نقلة جدية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن».

جاء تصريح السعيدي خلال استقباله اليوم الأحد في مكتبه بمقر الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة «BFI» الصينية صالح عطية وعددًا من الخبراء، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

الانتقال الاقتصادي من القطاع العام إلى الاستثمار
ورأى السعيدي أن انفتاح الاقتصاد الليبي على الاستثمار «يحتم وجوب الانتقال الاقتصادي من القطاع العام إلى الاستثمار»، مشيرًا إلى «ضرورة أن يتفهم المواطن الليبي أن المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تسهم في تحقيق نقلة جدية، في مستوى الخدمات التي يحتاجها في القطاعات الخدمية كافة».

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وأكد السعيدي في تصريحه أن وزارة الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب «تبدي تعاونًا كاملًا مع أي جهة استثمارية، تُسهم بجدية في دعم الاقتصاد الوطني وتستهدف تطوير وتأهيل الكوادر الليبية».

تفهُّم صيني لطبيعة الاحتياجات الأساسية في ليبيا
وأضافت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة «BFI» الصينية صالح عطية، «ثمَّن من جانبه، جهود وزارة الاستثمار في تسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية المزمع انطلاقها فعليا في المرحلة المقبلة».

كما أكد عطية أن ائتلاف شركة «BFI» الصينية «يبدي تفهمًا كبيرًا لطبيعة الاحتياجات الأساسية في جميع القطاعات الخدمية الحيوية للمواطن الليبي».

السعيدي خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة «BFI» الصينية صالح عطية وعددًا من الخبراء. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
السعيدي خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة «BFI» الصينية صالح عطية وعددًا من الخبراء. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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