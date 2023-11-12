حكومة حماد تبحث التعاون الاستثماري مع ائتلاف شركات «BFi» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي السعيدي مجالات التعاون مع ائتلاف شركات «BFi» الصينية، الذي بدروه أبدى تفاهما لطبيعة الاحتياجات الأساسية في كل القطاعات الخدمية الحيوية بالنسبة للمواطن الليبي.

وأكد السعيدي، خلال اجتماع عقد مع رئيس الائتلاف في بنغازي، ضرورة الانتقال الاقتصادي من القطاع العام إلى القطاع الاستثماري، قائلا: «الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار بديلا عن ثقافة الاعتماد على اقتصاد الدولة»، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- حكومة باشاغا توقع اتفاقية تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار

- حكومة حماد: مقترح لإنشاء مصنع جديد للإسمنت

وأوضح أن المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تسهم في تحقيق نقلة جدية في القطاعات الخدمية كافة، لافتا إلى أن الوزارة تبدي تعاونا كاملا مع أي جهة استثمارية تسهم بجدية في دعم الاقتصاد الوطني، وتستهدف تطوير وتأهيل الكوادر الليبية.

من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة «BFi»، صالح عطية، جهود وزارة الاستثمار في تسهيل كل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية المزمع انطلاقها فعليا في المرحلة المقبلة، بحسب البيان.