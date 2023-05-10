حكومة باشاغا توقع اتفاقية تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

وقّعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في مجالات البنية التحتية.

وأفادت الحكومة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن وزير الاستثمار علي السعيدي وقع الاتفاقية مع ائتلاف شركة «BFi» المحدودة، وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية، وشركة «Arub» الهندسية العالمية، وذلك بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

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وقالت إن تنفيذ هذه الاتفاقية يأتي بعد سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الشركات، حيث ستتولى تنفيذ مشاريع تهدف إلى إعادة الإعمار في المدن والقرى الليبية، وتحديدًا في مجالات الطرق والمواصلات والمستشفيات وغيرها في جميع مناطق البلاد.

وأكد نائب رئيس الوزراء علي القطراني في كلمته، أهمية تنفيذ هذه المشاريع لإعادة الإعمار في ليبيا، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع مناطق البلاد.

حكومة باشاغا تطلق مشروع «تنمية وطن»

وفي 4 أبريل الماضي، أطلق رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مشروعًا تحت مسمى «تنمية وطن» لكافة البلديات بقيمة إجمالية مليار ونصف المليار دينار ليبي.

وقال باشاغا، في مؤتمر صحفي وقتها، إن حكومته قامت بتشكيل ثلاث لجان للأزمة في الشرق والغرب والجنوب؛ حيث جرى تخصيص 250 مليون دينار للغرب و150 مليون دينار للمنطقة الشرقية، و75 مليون دينار لمعالجة المشاكل نفسها في الجنوب.

نائب رئيس الحكومة علي القطراني خلال مراسم توقيع الاتفاقية، الأربعاء 10 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)