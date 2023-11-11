حكومة حماد: مقترح لإنشاء مصنع جديد للأسمنت

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إنها تلقت مقترحا من شركة استثمارية، لإنشاء مصنع جديد للأسمنت تحت مظلة وزارة الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاستثمار علي السعيدي في مدينة بنغازي ورئيس الشركة المصرية «أبوالخير جروب للمقاولات والتوريدات» نبيل أبوالخير، والمديرة الإقليمية لشركات جرين هونغ كونغ بشمال أفريقيا جميلة الحاسي، بحسب بيان للوزارة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن ممثلي الشركتين قدما عرضا بأعمالهما ومقترحاتهما، ومن بينها تقديم مقترح بإمكانية إقامة فرع جديد لمصنع الأسمنت تحت مظلة وزارة الاستثمار.

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مقترح تطوير 1000 هكتار في مدينة درنة

وتابع البيان أن اللقاء شهد عرض مقترح تطوير 1000 هكتار في مدينة درنة، وكذلك إنشاء عدة مشاريع لتطوير قطاع التربية والتعليم في المدينة. واقترحت ممثلة شركة هونغ كونغ الاستثمار المحلي في مجال الصناعة في مدينة بنغازي تحت مظلة الوزارة.

وقال السعيدي إن وزارة الاستثمار تشجع وترحب بكل المقترحات بشرط الالتزام بالتنفيذ، وهو ما يسهم في فتح باب فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن مقترح إنشاء مصنع الأسمنت سيسهم في تطوير الأداء، بما يضمن استمرار الإنتاج، وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها، واستقرار أسعارها.