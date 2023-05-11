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بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 03:36 مساء
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
اجتماع مسؤولي بلدية بنغازي مع ممثلي الشركات الصينية، الخميس 11 مايو 2023. (بلدية بنغازي)
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بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري مع ممثلين عن شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية» بالمدينة، وفق ما أعلنته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

اجتماع ممثلي الشركات الصينية مع بلدية بنغازي
واجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع ممثلي «ائتلاف شركة BFi المحدودة وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية وشركة Arub الهندسية العالمية» بمقر ديوان البلدية بحضور وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي السعيدي.

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وقالت بلدية بنغازي إن الاجتماع كان «بشأن دراسة تنفيذ مشاريع استثمارية وتحديد أولويات المشاريع التى يُمكن تنفيذها في مدينة بنغازي في مُختلف مجالات البنية التحتية والمرافق العامة بما في ذلك مجال الإسكان والمُستشفيات والطُرق والجُسور وغيرها».

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على وضع خطة زمنية وبرامج عمل مُشتركة تكفل البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع بما يخدم المصلحة العامة ورفع مُستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين في شتى المجالات».

المشاركين في اجتماع بلدية بنغازي مع ممثلي الشركات الصينية
وشارك في الاجتماع عضوا المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس أحمد الطيرة وعبدالباسط الجازوي، ومدير صندوق إعمار بنغازي-درنة المهندس علي الأوجلي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة ومدير فرع الهيئة العامة للاستثمار المهندس ناصر نجم وعضو مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة الدكتور أحمد عثمان بن عامر ومدير إدارة الصيانة والتشغيل بالشركة العامة للمياه والصرف الصحى بنغازي المهندس حمد العقيلي ومُستشار نائب رئيس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب المهندس مجدي الشريف.

وجاء الاجتماع بعد يوم من الإعلان عن توقع الحكومة المكلفة من مجلس النواب على اتفاقية تعاون مع «ائتلاف شركة BFi المحدودة، وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية، وشركة Arub الهندسية العالمية» بشأن تنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية، بإشراف من نائب رئيس الحكومة علي القطراني، ووزير الاستثمار علي السعيدي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة.

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