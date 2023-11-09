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الدبيبة يفتتح بيت الشباب ومجمع العيادات في غريان بعد التطوير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 06:10 مساء
الدبيبة يفتتح بيت الشباب ومجمع العيادات في غريان بعد التطوير
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بيت الشباب ومجمع العيادات في مدينة غريان بعد أعمال صيانة وتطوير أجريت للمقرين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الاجتماعية بالمدينة.

ورافق الدبيبة خلال افتتاح بيت شباب غريان كل من وزراء الشباب فتح الله الزني، والمواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والناطق باسم الحكومة ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة حركة بيوت الشباب، ومدير فرع وزارة الشباب بالجبل الغربي.

افتتاح بيت شباب غريان
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن افتتاح بيت شباب غريان بحلته الجديدة جاء بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره، ضمن خطة «عودة الحياة».

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وأوضح المكتب الإعلامي أن المشروع تضمن صيانة وتطوير مرافق البيت الذي يشمل 26 غرفة مبيت، وقاعات تدريب ومقهى ومطعما وصالة ترفيهية ومسرحا خارجيا، إضافة إلى ملحق إضافي مكون من 30 غرفة مبيت بكامل مرافقها الخدمية.

افتتاح مجمع عيادات غريان
كما افتتح الدبيبة مجمع عيادات غريان بعد تطويره وتجهيزه بشكل نموذجي على مساحة إجمالية تقدر بنحو 4842 م2، واستغرقت مدة تنفيذ مشروع صيانة وتطوير المجمع 18 شهرًا، ويشمل المجمع غرفة عمليات صغرى وكبرى، وغرف إيواء، وقسم الإسعاف والطوارئ ومكاتب إدارية، و20 عيادة تخصصية، ومرافق خدمية وطبية متكاملة، وفق المكتب الإعلامي.

جاء ذلك على هامش زيارة الدبيبة لمدينة غريان التي استضافت في وقت سابق اليوم الاجتماع العادي التاسع للعام 2023 لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مجمع العيادات في مدينة غريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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