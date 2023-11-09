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الدبيبة: إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 05:42 مساء
الدبيبة: إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر الدولار
الدبيبة خلال ترؤسه اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بغريان، الخميس 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار» أمام الدينار، موضحًا أن «هذا الإنفاق لم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تصريح الدبيبة خلال كلمته في افتتاح الاجتماع العادي التاسع للعام 2023 لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة غريان بحضور أعضاء المجلس من الوزراء وكبار المسؤولين، والذي خصص لبحث عدد من الملفات السياسية والخدمية.

سياسات مصرف ليبيا المركزي
وأعاد الدبيبة خلال كلمته التأكيد على التزام حكومته «الكامل بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي وتوازن الاقتصاد الوطني، والعمل مع المؤسسات من أجل ذلك».

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ونوه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى استمرار مشاريع عودة الحياة في كامل التراب الليبي، وعلى رأسها مشاريع قطاع التعليم، مؤكدًا أنه لن تكون هناك مدرسة من الصفيح في البلاد بعد اليوم.

موقف الدبيبة من الانتخابات وفلسطين
كما أكد الدبيبة التزام حكومته «بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتنفيذ رغبة الليبيين في الذهاب نحو انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة وقابلة للتطبيق».

وجدد الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع موقف ليبيا الثابت والرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، معلنًا تخصيص 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة.

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