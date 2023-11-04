منتدى استثماري ليبي مغربي في طرابلس قريبًا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي إنه من المنتظر تنظيم منتدى يجمع المستثمرين والمستوردين والمصدرين قريبا في العاصمة الليبية طرابلس.

والتقى الإدريسي وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبوهيسة في ختام ملتقى طنجة أمس الجمعة رفقة وفد من المسؤولين الليبيين.

وأعرب رئيس الجمعية المغربية عن الاهتمام بالسوق الليبي والاستعداد لبناء شراكة ملموسة ومثمرة، وفق بيان لجمعية المصدرين.

دراسة المناقصات الليبية المهمة للشركات المغربية

وتقرر إنشاء لجنة مشتركة مع لجان فرعية قطاعية من أجل التركيز على مجالات دراسة المناقصات الليبية التي قد تهم الشركات المغربية، مع تحديد الوحدات الصناعية الليبية التي تتطلب إعادة فتح، إضافة الى التعرف على احتياجات السوق الليبي من المنتجات المراد استيرادها من المغرب.

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كما التقى أحمد أبوهيسة في الدار البيضاء رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقال المسؤول الليبي إن «المملكة اضطلعت بدور مهم في تسوية الأزمة بليبيا وإقرار الصلح بين الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى توافق سياسي».

وأضاف: «نطمح اليوم لأن يضطلع المغرب بالدور نفسه على المستوى الاقتصادي بغية تحقيق تنمية ليبيا».

استعداد ليبي لجذب الاستثمارات الأجنبية

ودعا أبوهيسة المستثمرين المغاربة إلى الاهتمام بمناخ الأعمال في ليبيا، مشيرا إلى الاستعداد لتمهيد الأرضية للاستثمارات الأجنبية.

وعلى هامش الملتقى الليبي المغربي بطنجة، جرى توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين مع اتحاد مقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمغرب.

شارك في المنتدى والمعرض 17 شركة ومؤسسة ليبية و20 شركة مغربية وأكثر من 90 رجل أعمال ليبيًا.