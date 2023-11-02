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الحويج يدعو إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل التجارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 09:07 صباحا
الحويج يدعو إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل التجارة
وزير الاقتصاد محمد الحويج وإلى يساره عمدة بلدية طنجة، 1 نوفمبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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دعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل حركة التجارة البينية.

جاء ذلك خلال لقائه عمدة بلدية طنجة منير ليموري أمس الأربعاء، على هامش ملتقى الأعمال المغربي الليبي المنعقد في المغرب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا والمغرب
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، وخلق شراكة حقيقة لتبادل الخبرات في المجالات المختلفة ذات المصالح المشتركة.

الحويج يؤكد رغبة حكومة الدبيبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا

وأشاد الحويج بدور المغرب الساعي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة تشجيع المستثمرين للتعاون في إقامة مشروعات في البلدين مما يخلق فرص عمل للشباب وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

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