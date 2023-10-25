الحويج يؤكد رغبة حكومة الدبيبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج رغبة الحكومة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا وزيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء بديوان الوزارة مع سفير إثيوبيا لدى ليبيا حسن موسى لبحث أوجه التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

وأكد الحويج أهمية تفعيل اللجنة العليا المشتركة ووضع الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى رئاسة الوزراء والعمل على تطوير سُبل التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك، موجهًا دعوة إلى وزير الاقتصاد بحكومة إثيوبيا لزيارة ليبيا وعقد لقاءات مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك.

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وبحث اللقاء آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن الازدواج الضريبي وتنظيم العمالة وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين، وذلك بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عزالدين مصدق ومدير إدارة التجارة الداخلية مصطفى قداره ورئيس قسم التعاون الدولي فرج البي ومسؤول ملف التعاون مع جمهورية إثيوبيا عبدالله الجدي.

جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج السفير الإثيوبي لدى ليبيا حسن موسى، الأربعاء 25 أكتوبر 2023 (وزارة الاقتصاد)

جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج السفير الإثيوبي لدى ليبيا حسن موسى، الأربعاء 25 أكتوبر 2023 (وزارة الاقتصاد)

جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج السفير الإثيوبي لدى ليبيا حسن موسى، الأربعاء 25 أكتوبر 2023 (وزارة الاقتصاد)

جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج السفير الإثيوبي لدى ليبيا حسن موسى، الأربعاء 25 أكتوبر 2023 (وزارة الاقتصاد)