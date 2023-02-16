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المنقوش تبحث مع وزير خارجية إثيوبيا تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 12:53 مساء
المنقوش تبحث مع وزير خارجية إثيوبيا تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة
لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإثيوبي، 16 فبراير 2023، (الخارجية)
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بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإثيوبي ديميكي ميكونين، تسريع تفعيل مذكرة التفاهم الثنائية فيما يخص العمالة الإثيوبية.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس على هامش أعمال الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأطلعت المنقوش الوزير الإثيوبي على تطورات العملية السياسية في ليبيا، فيما أكد الأخير دعم أديس أبابا القوي لليبيا داخل الاتحاد الأفريقي، وتطلعها لبناء علاقات ثنائية قوية، استنادا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.

وزير الخارجية الإثيوبي يستعرض تجربة بلاده في المصالحة
واستعرض ميكونين تجربة بلاده في المصالحة الوطنية وخطة حكومة بلاده في مجال التنمية والاقتصاد من خلال إقامة مشاريع وطنية والاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد، داعيا إلى مناقشة كيفية استعادة ليبيا دورها أفريقيا ودعم المشاريع التنموية في أفريقيا وإثيوبيا.

- المنقوش تلتقي عدد من وزراء الخارجية العرب والأفارقة في أديس أبابا
- فكي: نرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية.. ونرغب في استقرارها
- المنقوش تقدم ملفا متكاملا لاستعادة دور ليبيا في الاتحاد الأفريقي

وطرحت المنقوش رؤيتها في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية عبر مقاربة تنموية شاملة للدول الأفريقية التي يخرج منها المهاجرون تجاه أوروبا.

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