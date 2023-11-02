ضبط وافدين يتاجرون في المخدرات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفرد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عددا من الوافدين المتورطين في الاتجار بالمخدرات في العاصمة طرابلس.

ووردت معلومات للجهاز حول نشاط وافد مصري في بيع مخدر «الحشيش» حيث جرى إيقافه في كمين محكم وبحوزته كمية من المخدر، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واعترف المتهم بتعاطي المخدرات والاتجار فيها، واتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أُحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

ضبط وافدين يتاجران في المخدرات بغوط الشعال

وفي غوط الشعال، أوقف الجهاز وافدين يحملان إحدى الجنسيات الأفريقية، ومعهما كمية من «الحشيش» والأقراص المخدرة.

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كما تمكن الجهاز من ضبط وافد آخر متلبسا بحوزته أقراص مخدرة، وقد أحيلوا جميعا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.