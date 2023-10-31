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ضبط فردين بعصابة تجلب الحشيش والأقراص المهلوسة من سبها إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 10:32 مساء
ضبط فردين بعصابة تجلب الحشيش والأقراص المهلوسة من سبها إلى طرابلس
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مساء اليوم الثلاثاء، ضبط فردين من تشكيل عصابي يمتهن جلب المواد المخدرة نوع «حشيش» والأقراص المهلوسة من مدينة سبها لتخزينها بمدينة طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المتهمين ألقي القبض عليهما من قبل أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحوزتهما «60 قطعة من مخدر الحشيش جاهزة للبيع و560 قرصًا دوائيًا نوع ترامادول».

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وأكدت الوزارة أن المتهمين اعترفا أثناء الاستدلال معهما بما نُسِب إليهما، وأحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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