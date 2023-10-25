ضبط شخص بحوزته 46 قرص «ترامادول» و«روج» بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

تمكَّن أعضاء التحري والقبض التابعون لمكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط شخص بحوزته 46 قرص «ترامادول» و«روج» بطريق المطار في طرابلس.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن المتهم «شخص ليبي الجنسية يمتهن ترويج أقراص الهلوسة بمنطقة طريق المطار»، مشيرًا إلى ضبطه «من خلال كمين محكم بعملية البيع والشراء معه».

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وأضاف الجهاز أن المتهم جرى «ضبطه متلبسًا وبحوزته 40 قرصًا من نوع (ترامادول) و6 أقراص من نوع (روج)، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.