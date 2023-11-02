«طب الطوارئ» يوفر ممرا آمنا لسكان المنطقة القريبة من انفجار زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز طب الطوارئ والدعم، مساء اليوم الأربعاء، استعداده لتوفير ممر آمن لجميع السكان القاطنين بالقرب من المكان الذي يقع فيه مخزن للذخيرة في أحد المقار العسكرية بمدينة زليتن، الذي شهد انفجارا.

ووجه الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، نداء إلى السكان القريبين من الانفجار بتوفيره ممرا في حالة احتياجهم للخروج من بيوتهم إلى مناطق آمنة.

نصائح للسكان الراغبين في البقاء بمنازلهم

وفي حال رغبة البعض في عدم الخروج، وجههم جهاز طب الطوارئ باتباع بعض النصائح، من بينها النزول والاحتماء في الطابق الأرضي في حال كان المنزل متعدد الطوابق، بالإضافة إلى جمع الأوراق المهمة للعائلة في حقيبة واحدة، ووضعها في مكان قريب دائما.

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كما نصح الجهاز السكان بوضع المجوهرات والأشياء الثمينة والنقود في مكان معلوم، وإبعاد أسطوانات الغاز أو المولدات من أماكن المنزل المكشوفة، لتجنب إصابتها بشضايا، وعدم غلق الأبواب والنوافذ بشكل محكم، وترك نافذة أو نصف نافذة مفتوحة دائماً، لتجنب الضغط وتحطم الزجاج نتيجة القذائف العشوائية.

ووجه السكان أيضا بتشغيل التلفزيون بصوت عالٍ، لتفادي سماع الأطفال صوت القذائف والاشتباكات، وتفادي النوم أو الاختباء في الغرف التي تطل على مكان الانفجارات.

في وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إخلاء المنطقة المجاورة لمكان الانفجار، مشيرا إلى تضرر بعض المنازل جراء اشتعال النيران بها، ومؤكدا عدم وجود إصابات بحروق أو شظايا، بينما اقصرت على إصابة مواطن باختناق بسيط نتيجة احتراق منزله، بحسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».