انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وقوع انفجار في مخزن للذخيرة بأحد المقار العسكرية بمدينة زليتن، رفع على إثرها درجة الاستعداد وتوجيه كل فرق الطوارئ بالمدينة.

وأفاد مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ بزليتن بعدم وجود إصابات حتى الآن، بحسب بيان عبر صفحة الجهاز على «فيسبوك».

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد النيران جراء انفجار في مخزن ذخيرة بزليتن.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الانفجار وقع بمنطقة 9 يونيو، حيث شوهد تصاعد ألسنة النيران على ارتفاع شاهق، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي قوله إن الانفجارات بمخزن الأسلحة بحي 9 يونيو ما زال مستمرة، حيث بدأ إخلاء المنازل القريبة، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني بدأت التعامل مع أجزاء من الحريق وأغلب فرق الإسعاف وصلت إلى مكان الانفجار.

سيارات الإسعاف تتوجه إلى مكان الانفجار في زليتن، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)

سيارات الإسعاف تتوجه إلى مكان الانفجار في زليتن، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)

سيارات الإسعاف تتوجه إلى مكان الانفجار في زليتن، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)