بلدية زليتن: أطقم الإطفاء لم تصل إلى مكان الانفجار

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس البلدي زليتن إن أطقم الإطفاء لم تصل حتى الآن لمكان الانفجار الذي وقع في مخزن للذخيرة بأحد المقار العسكرية بالمدينة.

وأكد المجلس، في منشور مقتضب عبر صفحته على فيسبوك، عدم وقوع إصابات جراء الانفجار، وهو ما أكده جهاز الإسعاف والطوارئ، باستثناء إصابة موطن باختناق بسيط نتيجة احتراق منزله.

- جهاز الإسعاف: إخلاء المنطقة المجاورة لانفجار زليتن وإصابة شخص باختناق

- انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن

وأشار جهاز الإسعاف إلى إخلاء المنطقة المجاورة لمكان الانفجار، بعد تضرر بعض المنازل نتيجة اشتعال النيران بها، معلنًا رفع درجة الاستعداد وتوجيه كل فرق الطوارئ بالمدينة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد النيران جراء انفجار في مخزن ذخيرة بزليتن. ولا يعرف حتى الآن سبب وقوع الانفجار.