جهاز الإسعاف: إخلاء المنطقة المجاورة لانفجار زليتن وإصابة شخص باختناق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الأربعاء، إخلاء المنطقة المجاورة لمكان الانفجار الذي وقع في مخزن للذخيرة بأحد المقار العسكرية بمدينة زليتن.

وأشار الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بتضرر بعض المنازل جراء اشتعال النيران بها، مؤكدًا عدم وجود إصابات بحروق أو شظايا بينما اقصرت على إصابة موطن باختناق بسيط نتيجة احتراق منزله.

- انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الإسعاف رفع درجة الاستعداد وتوجيه كل فرق الطوارئ بمدينة زليتن جراء الانفجار.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد النيران جراء انفجار في مخزن ذخيرة بزليتن.