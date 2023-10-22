المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة يؤكد استكمال التحقيقات في واقعة «مجزرة براك»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة اللواء فرج الصوصاع خلال لقائه اليوم الأحد مع عدد من أهالي المفقودين والضحايا الذين قضوا في «مجزرة براك» الشاطئ الجوية التي وقعت أحداثها في العام 2016، «استكمال التحقيقات اللازمة في الواقعة»، وفق ما نقلته قناة «ليبيا الحدث» عبر صفحتها على «فيسبوك».

والتقى الصوصاع في مكتبه ببنغازي أهالي الضحايا الذين «طالبوا باستكمال التحقيقات في الواقعة مع المتهمين بارتكاب هذه الجريمة والتي راح ضحيتها 82 عسكريًا من القوات المسلحة وثمانية مدنيين بالإضافة إلى ثلاثين مفقودين آخرين».

التحقيقات في واقعة «مجزرة براك»

وبحسب قناة «ليبيا الحدث»، فإن النيابة العسكرية الكلية الجنوبية باشرت التحقيق في الواقعة «وذلك بسماع أقوال أسر الضحايا والشهود على الواقعة وتوثيق جميع الأدلة ضد المتهمين»، مؤكدة أنه «ثبت من التحقيقات تواجد المدعو المهدي البرغثي بصفته وزيرًا لدفاع حكومة السراج بمنطقة الجفرة».

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وذكرت قناة «ليبيا الحدث» أن المهدي البرغثي عقد خلال تواجده بمنطقة الجفرة «اجتماعات متواصلة لمدة ثلاثة أيام مع عدد من المجموعات الإرهابية منها ما يعرف بمجلس شورى بنغازي والقوة الثالثة المتمركزة بقاعدة تمنهنت الجوية رفقة مجموعات من المرتزقة وعدد من الإرهابيين الواردة أسماؤهم في تحقيقات النيابة».

القبض على المهدي البرغثي في بنغازي

وألقت قوات تابعة للقيادة العامة القبض على المهدي البرغثي عقب وصوله إلى منزله بأرض السلاك في منطقة السلماني وسط بنغازي، بعد اشتباكات دامية مساء السادس من أكتوبر الجاري، خلَّفت عشرات القتلى والجرحى من بينهم أفراد من عائلة البرغثي، على ما أفادت مصادر «بوابة الوسط».

واتهم الادعاء العسكري التابع للقيادة العامة خلال مؤتمر صحفي في 13 أكتوبر، البرغثي بـ«التسلل» إلى بنغازي رفقة رتل مسلح بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومكون من «40 إرهابيًا» من بينهم عناصر مطلوبة تابعة لما يُعرف بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» و«أنصار الشريعة»، لزعزعة الاستقرار في المدينة، مشيرًا إلى أن البرغثي تعرض «لإصابات بليغة» أثناء القبض عليه بعدما رفص تسليم نفسه للقوة المكلفة بجلبه للتحقيق.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر محلية في بنغازي في تصريح إلى «بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي إلى ذويه والذي قُتِل خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة السلماني وسط المدينة قبل أسبوعين بين أنصر البرغثي وقوات تابعة للقيادة العامة.

المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة اللواء فرج الصوصاع خلال لقائه مع عدد من أهالي المفقودين وضحايا «مجزرة براك»، الأحد 22 أكتوبر 2023. (قناة ليبيا الحدث)