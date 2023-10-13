«المدعي العسكري» يتهم المهدي البرغثي بمحاولة زعزعة أمن واستقرار بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» فرج الصوصاع، الجمعة، وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة بنغازي.

وقال المدعي العسكري خلال مؤتمر صحفي، إن البرغثي دخل خلسة عبر الصحراء إلى مدينة بنغازي رفقة «40 إرهابيًا» بهدف «زعزعة الاستقرار والأمن» في المدينة، وذلك عبر مساعدة «خلايا إرهابية نائمة».

وأضاف أن المجموعة التي رافقت البرغثي ضمت «عناصر من تنظيمي شورى بنغازي، وأنصار الشريعة الفارين من بنغازي الذين ارتكبوا جرائم إرهابية في بنغازي ودرنة».