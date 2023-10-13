«المدعي العسكري»: إصابة المهدي البرغثي خلال مواجهة مع دورية رفض تسليم نفسه لها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» فرج الصوصاع تعرض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها يوم الجمعة الماضي.

وقال المدعي العسكري خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن رتلًا مسلحًا بأسلحة خفيفة ومتوسطة مكونًا من «40 إرهابيًا» بقيادة المهدي البرغثي تسلل إلى بنغازي وعند «إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة له رفض التسليم وتعامل مع الدورية بالسلاح».

وأضاف أن الدورية طلبت دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، موضحًا أن المواجهة تسببت في إصابة البرغثي بـ«إصابات بليغة وخطيرة وكذلك عدد من مرافقيه»، فضلًا عن «استشهاد وإصابة عدد من الجنود من الجيش والأجهزة الأمنية».