6 آلاف عائلة تشارك في المسح الوطني للأمراض غير السارية

القاهرة - بوابة الوسط

أنجز المركز الوطني لمكافحة الأمراض مرحلتين من برنامج المسح الوطني للأمراض غير السارية الذي انطلق في نوفمبر الماضي، واستهدف أكثر من ستة آلاف عائلة ليبية.

وتابع مدير عام المركز حيدر السائح، النتائج الأولية للمسح الوطني للأمراض غير السارية، مع خبراء منظمة الصحة العالمية وممثل المنظمة في ليبيا.

وأكد المركز قرب إعلان النتائج النهائية للمسح الذي يمثل أهمية كبرى للمساهمة في وضع استراتيجيات لتحسين الوضع الصحي للأمراض المزمنة في المجتمع الليبي.

اجتماع بين السائح وممثلين من منظمة الصحة العالمية

وعقد السائح اجتماعا فنيا مع خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب الرئيسي والإقليمي وممثل المنظمة بليبيا والإدارات المعنية بالمركز؛ لتحليل ومناقشة النتائج الأولية لمسح الأمراض غير السارية.

وبدأ المسح في نوفمبر الماضي بعد توقف دام لأكثر من 14 عاما، وفق المركز، مشيرا إلى التعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة ومصلحة الإحصاء والتعداد وبإشراف اللجنة الفنية من الخبراء الوطنيين ومشاركة أكثر من 250 باحثا ميدانيا.

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3 مراحل للمسح الوطني للأمراض غير السارية

وجرى تقسيم المسح إلى ثلاث مراحل أساسية؛ الأولى للاستدلال عن عوامل الاختطار للأمراض غير السارية -السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والأورام- إذ جرى سؤال المبحوثين عن التدخين والسمنة والأكل غير الصحي وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

وفي المرحلة الثانية، جرى قياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ونبضات القلب كما جرى أيضا قياس مستويات السكر في الدم ومعدل السكر التراكمي والدهون وأخذ عينات معملية لقياس معدل استهلاك الملح في المجتمع في المرحلة الثالثة.

مسؤولون في مركز مكافحة الأمراض خلال اجتماع مع خبراء من منظمة الصحة العالمية لمناقشة البرنامج الوطني لمسح الأمراض غير السارية (مركز مكافحة الأمراض)