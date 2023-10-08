  • Alwasat News
Atwasat

بعد انتشارها في فرنسا.. «مكافحة الأمراض» يوجه المنافذ لمنع تسلل حشرة «بق الفراش»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 07:39 مساء
بعد انتشارها في فرنسا.. «مكافحة الأمراض» يوجه المنافذ لمنع تسلل حشرة «بق الفراش»
صورة مركبة: منفذ ميناء الخمس البحري (يمين)، حشرة بق الفراش (يسار) (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدر مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والأوبئة تعميمًا إلى رؤساء الوحدات الصحية بمنافذ الدخول، لاتخاذ إجراءات من شأنها منع تسلل حشرة بق الفراش، بعد انتشارها الكبير في فرنسا، حيث تنتقل هذه الحشرة عبر البضائع والأمتعة والحاويات وغيرها.

وطالب مدير المركز عبدالحميد قرقد برفع درجة الانتباه وأخذ الحيطة وزيادة التدقيق أثناء عمليات تفتيش وسائل النقل على أن تجرى فحوصات شاملة بانتظام لجميع وسائل النقل الداخلة إلى المنافذ الحدودية، وتحديدًا القادمة من فرنسا أو أي دولة تسجل تفشيًا لحشرة البق.

- «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع

إجراءات صحية وقائية لمنع دخول «بق الفراش»
ودعا إلى التنسيق مع سلطات المنفذ لإجراء عمليات تطهير وتعقيم للأمتعة والبضائع الواردة من الدول التي يثبت فيها انتشار هذه الحشرة واستخدام المواد المطهرة المناسبة للقضاء على البق، وتعزيز التوعية والتثقيف لدى الموظفين في نقاط الدخول حول حشرة البق وأعراضها وكيفية التعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لها، وذلك بنشر المواد العلمية التوعوية التي عممت على الوحدات الصحية، وجرى إعدادها من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة.

وشدد أيضًا على ضرورة التنسيق والتواصل مع الحجر الزراعي بالمنافذ وسلطات الجمارك للتبليغ عن أي ظهور لهذه الحشرة بالمنافذ والتعاون المشترك للقضاء عليها، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المسافرين في حال وجود حكة بالجسم أو أي ملاحظات عن وجود هذه الحشرة داخل وسائل النقل أو صالات الانتظار.

كما دعا المكاتب الصحية إلى تبليغ مكتب الرقابة الصحية الدولية عن أي حالات اشتباه والتواصل مع غرفة طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

و«بق الفراش» من الحشرات الصغيرة الطفيلية، ويمكن أن تُشكِّل مخاطر صحية محتملة على أفراد الأسرة، حيث تتغذى على الدم مستخدمة ما يشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وعادة ما تكون أكثر نشاطًا أثناء نوم الإنسان ليلًا أو في الصباح الباكر.

«بق الفراش» يغزو فرنسا
وأثار انتشار الحشرة خلال الأيام الماضية في باريس حالة من الزعر، وما لبث أن انتقل هذا الرعب إلى العديد من بلدان العالم، حيث جرى رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديغول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية.

والطريقة المثلى للتخلص منها فتمر عبر وضع الملوثات في الثلاجات، وبالتالي فإن شركات فرنسية متخصصة تمتلك ثلاجات بحجم الحاويات، أصبحت اليوم عاجزة عن التجاوب مع الطلبيات التي تنهال عليها، من خلال أكياس كبيرة مملوءة بالثياب وأرائك وستائر تُرمى في ثلاجات تنزل حرارتها دون الأربعين درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفير جيانلوكا ألبريني: الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه طرابلس نهاية نوفمبر
السفير جيانلوكا ألبريني: الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه ...
تحقيق لقناة «الوسط»: كارثة بيئية تهدد درنة بعد توقعات بتلوث المياه (فيديو)
تحقيق لقناة «الوسط»: كارثة بيئية تهدد درنة بعد توقعات بتلوث ...
بعد انتشارها في فرنسا.. «مكافحة الأمراض» يوجه المنافذ لمنع تسلل حشرة «بق الفراش»
بعد انتشارها في فرنسا.. «مكافحة الأمراض» يوجه المنافذ لمنع تسلل ...
بن قدارة يطالب شركة الخليج العربي للنفط برفع معدلات الإنتاج في حقولها
بن قدارة يطالب شركة الخليج العربي للنفط برفع معدلات الإنتاج في ...
«طب الطوارئ» ينتشل 6 جثث من الوديان الشرقية لدرنة
«طب الطوارئ» ينتشل 6 جثث من الوديان الشرقية لدرنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
«حريات المحامين» الليبيين تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه
«حريات المحامين» الليبيين تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ......
القبض على عدد من المتهمين بسرقة الممتلكات العامة في مصراتة
القبض على عدد من المتهمين بسرقة الممتلكات العامة في مصراتة...
شاهد.. «هنا ليبيا» يرصد الأضرار بروضة آمنة بنت وهب في درنة
شاهد.. «هنا ليبيا» يرصد الأضرار بروضة آمنة بنت وهب في درنة...
«طب الطوارئ» ينتشل 6 جثث من الوديان الشرقية لدرنة
«طب الطوارئ» ينتشل 6 جثث من الوديان الشرقية لدرنة...
بن قدارة يطالب شركة الخليج العربي للنفط برفع معدلات الإنتاج في حقولها
بن قدارة يطالب شركة الخليج العربي للنفط برفع معدلات الإنتاج ......
المزيد