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«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في «ابتزاز جنسي» متهم به المدير السابق لمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 01:07 صباحا
«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في «ابتزاز جنسي» متهم به المدير السابق لمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة
شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. (الإنترنت)
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طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة ابتزاز جنسي قام بها المدير السابق لمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة ضد زوجة سجين في المؤسسة.

قالت اللجنة في بيان الجمعة إنها تدعو إلى «رفع الدعوى في مواجهة المتهم مدير المؤسسة في هذه الواقعة وأيضًا ضد رئيس جهاز الشرطة القضائية ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بصفاتهم رئيس مباشر وإشرافي على مدير المؤسسة السابق».

المتهم ابتز زوجة سجين لتمكينها من زيارة زوجها
وأكدت اللجنة إستنكارها تعامل وزارة العدل مع القضية، إذ «قررت وزيرة العدل (حليمة عبدالرحمن) بعدم التعاطي بمسؤولية بما يستوجب قانوناً مع الشكوي المُحالة إليه، والتي تخص ابتزاز جنسي قام به المتهم «لتمكين الزوجة من زيارة زوجها الذي كان مُوقوفاً بالمؤسسة».

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وزيرة العدل تكتفي بإعفاء المتهم من منصبه مديرًا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل 
وتقدم الزوج بشكوي إلى اللجنة بشأن الواقعة، فيما أحالت اللجنة هذه الشكوى إلى وزيرة العدل للتحقيق في ملابساتها ورفع الحصانة عن المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، «إلا أن الوزيرة غضت الطرف عن الشكوي ولم تُعيرها أي أهمية».

وأشارت اللجنة إلى أن الوزيرة اكتفت بإعفاء المدير من مهامه دون إخضاعه للمحاسبة وضمان حق المجني عليها، معتبرة أن ذلك يخالف التشريعات المحلية والمواثيق الدولية ،ومُكرسة لإفلات الجاني من العقاب، وهو ما يُعد إنتهاكاً لضمانات حق الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الضحايا والمتضررين؛ فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على رد من أطراف الواقعة. 

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