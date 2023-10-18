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العثور على كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 02:04 مساء
العثور على كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها (صور)
العثور على كميات من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها، 18 أكتوبر 2023. (مديرية أمن سبها)
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أعلنت مديرية أمن سبها اليوم الأربعاء العثور على كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مقر شركة الهندية بالمدخل الجنوبي للمدينة.

جاء ذلك بعد تقدُّم مواطن بشكوى إلى مركز شرطة القرضة حول تلك المخلفات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وعثر رجال الأمن على كميات كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ داخل الشركة لدى معاينتهم مقرها، وجرى إبلاغ الجهات المعنية، وفق البيان.

العثور على كميات من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها، 18 أكتوبر 2023. (مديرية أمن سبها)
العثور على كميات من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها، 18 أكتوبر 2023. (مديرية أمن سبها)
العثور على كميات من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها، 18 أكتوبر 2023. (مديرية أمن سبها)
العثور على كميات من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها، 18 أكتوبر 2023. (مديرية أمن سبها)
العثور على كميات من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها، 18 أكتوبر 2023. (مديرية أمن سبها)
العثور على كميات من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها، 18 أكتوبر 2023. (مديرية أمن سبها)
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