إعدام 3 أطنان من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة الكراريم في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، عملية إعدام وإتلاف 3 أطنان من مخلفات الحرب والألغام، بمنطقة الكراريم في مدينة مصراتة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اختيار منطقة الكراريم للتخلص من المخلفات الحربية سببه «توافر شروط السلامة فيها لإتمام عملية التخلص من هذه الكمية الضخمة بشكل آمن بدرجة 100%».

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وأشادت وزارة الداخلية بجهود أعضاء قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى وإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، ودقة أدائهم في التخلص من المخلفات الحربية التي عُثِر عليها وجرى انتشالها من مناطق متفرقة وفي أوقات مختلفة.

وضع المخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة قبل التفجير، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)

أحد عناصر قسم المتفجرات يجهز لتفجير المخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)

وضع المخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة قبل التفجير، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)