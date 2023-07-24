انتشال 3 ألغام مضادة للمدرعات وقذيفة صاروخية قرب مزرعة ومنزل في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكن أعضاء مكتب هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد، اليوم الإثنين، من إزالة وانتشال 3 ألغام مضادة للمدرعات غير متفجرة، عثر عليها بالقرب من إحدى المزارع في المدينة، بالإضافة إلى انتشال قذيفة صاروخية عيار 106 من أحد المنازل شرق المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بقسم هيئة السلامة الوطنية ببني وليد إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحروب توجهوا إلى مواقع القذيفة، لإزالتها ونقلها فورا، بعد ورود بلاغ من بعض المواطنين عن وجود بعض المخلفات الحربية.

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وجدد مكتب هيئة السلامة ببني وليد دعوته إلى جميع المواطنين بضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة، والتواصل مع فريق الهيئة، والإبلاغ عنها، لإزالتها فورا، وتجميعها من أجل التخلص منها من قِبل الفرق المختصة.

أحد أعضاء مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد يحمل لغمين بعد انتشالهما. (الإنترنت)