انتشال قذيفة دبابة قرب الأحياء القديمة بمدينة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكن أعضاء مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، من إزالة وانتشال «قذيفة دبابة» متوسطة الحجم عُثِر عليها بالقرب من الأحياء القديمة بجانب مستشفى الجملة القروي غرب المدينة.

وقال المكتب الإعلامي بقسم هيئة السلامة الوطنية بني وليد، إن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحروب توجهوا إلى مواقع القذيفة لإزالتها ونقلها فورًا بعد ورود بلاغ من بعض المواطنين بشأنها.

- إزالة وانتشال لغم أرضي من وادي دينار شمال بني وليد

وجدد مكتب هيئة السلامة ببني وليد دعوته إلى جميع المواطنين بضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة والتواصل مع فريق الهيئة والإبلاغ عنها لإزالتها فورًا وتجميعها تمهيدًا للتخلص منها من قبل الفرق المختصة التابعة للمكتب.

أعضاء مكتب السلامة الوطنية في بني وليد أثناء انتشال قذيفة الدبابة. (الإنترنت)