تظاهرة في مصراتة تنديدًا بمذبحة مستشفى المعمداني

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر المئات مساء اليوم الثلاثاء في مدينة مصراتة تنديدا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد.

وأفاد مراسل قناة «الوسط» (WTV) بخروج المئات في مسيرة وصلت إلى قاعة الشهداء في مدينة مصراتة، حاملين العلم الفلسطيني، ومرددين هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

- وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها

- الدبيبة يستنكر جريمة مستشفى المعمداني في غزة

وسبق أن دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، واصفة الواقعة بأنها «جريمة حرب» يجب معاقبة مرتكبيها، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان.

ودعت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان وإنهاء سياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

500 شهيد جراء قصف مستشفى المعمداني

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

جانب من تظاهرة في مصراتة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (قناة الوسط)

جانب من تظاهرة في مصراتة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (قناة الوسط)