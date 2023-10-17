وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد، واصفة الواقعة بأنها «جريمة حرب» يجب معاقبة مرتكبيها، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان.

وأعربت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن «إدانتها واستنكارها بأشد العبارات» جرائم الحرب والإبادة الجماعية الذي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

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وزارة الخارجية تدعو لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأكدت الخارجية أن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء هو «جريمة حرب وفق القانون الدولي والإنساني يجب أن يعاقب مرتكبيها».

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري للعدوان وإنهاء سياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وفي نهاية بيانها جددت الوزارة «موقف دولة ليبيا الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».