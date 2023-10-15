شركة البريقة تؤكد توفر الوقود في جميع المدن بعد الإرباك في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن الوقود متوافر في جميع المدن الليبية، وإن عمليات تزويد محطات الوقود تسير وفق الآليات والجداول المحددة، بعد الخلل الذي وقع في توزيع الوقود ببنغازي نتيجة انقطاع شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في منشور لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، مشيرة إلى انتظام عمليات تسلم الوقود عن طريق النواقل النفطية في الموانى البحرية والمصافي بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أن الطاقة التخزينية بجميع مستودعات الشركة بحالة ممتازة.

شحنات الوقود مستمرة عبر مستودع رأس المنقار

وأوضحت الشركة أن إرسال شحنات الوقود مستمرة عبر مستودع رأس المنقار وشركات التوزيع لمصلحة المحطات التابعة لها، مؤكدة أنه جرى تدارك الإرباك فى منظومات عمليات التوزيع نتيجة انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في بنغازي.

- شكشك يبحث مع بن قدارة تفاقم ظاهرة تهريب الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة

- «البريقة» تعتزم تطبيق منظومة إلكترونية لمراقبة توزيع الوقود

- الدبيبة يوجه بتزويد الطائرات المتجهة للمنطقة الشرقية بالوقود مجانًا

ولفتت شركة البريقة إلى أن انقطاع الإنترنت أثر في منظومة عمليات التوزيع، «لكن سرعان ما تداركنا ذلك بالتنسيق مع شركات التوزيع بمضاعفة المخرجات، لتلافي أي نقص في الإمدادات من الوقود بنوعيه وغاز الطهي، والآن معدلات الإمداد تسير بصورة طبيعية، والوقود بنوعيه والغاز المسال متوافران بسعات تخزينية ممتازة بكل مستودعات الشركة».

من تزويد المحطات بالوقود. (لقطة مثبتة من فيديو: منصة حكومتنا)

من تزويد المحطات بالوقود. (لقطة مثبتة من فيديو: منصة حكومتنا)