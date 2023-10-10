«البريقة» تعتزم تطبيق منظومة إلكترونية لمراقبة توزيع الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

تابع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الاثنين، مع رئيس شركة البريقة ومدير إدارة التزويدات بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة المعلومات، الإجراءات المتخذة من قبل شركة البريقة للحد من ظاهرة تهريب الوقود.

جاء ذلك خلال اجتماع تضمن عرضًا لمشروع منظومة إلكترونية تُعنى بالتتبع والتحكم والمراقبة في عملية بيع الوقود وتوزيعه على المحطات، بما يضمن وصوله للمستفيدين بشكل مباشر، بحسب بيان لديوان المحاسبة على «فيسبوك».

ويهدف مشروع المنظومة إلى مراقبة فعالة على المحروقات، تحقق القضاء على التهريب والمحافظة على ثروات البلاد، وتوفير الوقود في المناطق النائية، وضبط المهربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتحمّل كل الجهات المعنية مسؤولياتهم.

- «تقرير الخبراء» يرصد عمليات تهريب الوقود من بنغازي وغرب ليبيا

وشدد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة تنفيذ مشروع المنظومة الرقابية على توزيع الوقود بأقصى سرعة ممكنة، للحد من مخاطر استنزاف موارد الدولة نتيجة استمرار التهريب، مؤكدًا أن الموضوع محل متابعة من قبل الديوان وأن التأخر في تنفيذه لا يعفي من المسؤولية.

وفي نهاية الشهر المنقضي، رصد فريق الخبراء، التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا والمكلفة من مجلس الأمن الدولي، عمليات تهريب الوقود من شرق وغرب ليبيا، والأطراف الضالعة في تلك العمليات غير القانونية.

جانب من اجتماع لرئيس ديوان المحاسبة مع شركة البريقة لمتابعة إجراءات الحد من تهريب الوقود، الإثنين 9 أكتوبر 2023 (ديوان المحاسبة)