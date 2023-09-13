الدبيبة يوجه بتزويد الطائرات المتجهة للمنطقة الشرقية بالوقود مجانًا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بتكليف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لتزويد الرحلات الجوية القاصدة مطارات المنطقة الشرقية بالوقود مجانًا، بحسب منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، طلب الدبيبة من بن قدارة التنسيق مع لجنة الطوارئ المكلفة من قبل الحكومة من أجل تحديد الاحتياجات اللازمة للبلديات في المنطقة الشرقية، إثر العاصفة «دانيال» التي خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة.

- الدبيبة يطلب من بن قدارة التنسيق مع فريق الطوارئ لتحديد احتياجات بلديات شرق ليبيا

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مع بن قدارة لبحث جهود المؤسسة الوطنية للنفط «في تخفيف الظروف المعيشية في بلديات المنطقة الشرقية»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».