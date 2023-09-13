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الدبيبة يطلب من بن قدارة التنسيق مع فريق الطوارئ لتحديد احتياجات بلديات شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 04:14 مساء
الدبيبة يطلب من بن قدارة التنسيق مع فريق الطوارئ لتحديد احتياجات بلديات شرق ليبيا
اجتماع الدبيبة وبن قدارة في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
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طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، التنسيق مع لجنة الطوارئ المكلفة من قبل الحكومة من أجل تحديد الاحتياجات اللازمة للبلديات في المنطقة الشرقية.

واجتمع الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، مع بن قدارة لبحث جهود المؤسسة الوطنية للنفط «في تخفيف الظروف المعيشية في بلديات المنطقة الشرقية»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأضافت أن الدبيبة ناقش أيضًا مع بن قدارة جهود التنسيق مع الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتوفير المعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ، مثل الزوارق والمروحيات والطائرات العمودية، مشيرة إلى أن «الدبيبة وجه بضرورة التنسيق مع الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن تحديد الاحتياجات اللازمة».

وشكَّلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مطلع الأسبوع الجاري لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة للتعامل مع العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا يومي الأحد والإثنين، ما تسبب في سيول وفيضانات عارفة خلَّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

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