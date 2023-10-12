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شكشك يبحث مع بن قدارة تفاقم ظاهرة تهريب الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 02:15 مساء
شكشك يبحث مع بن قدارة تفاقم ظاهرة تهريب الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة
لقاء شكشك (يمين) وبن قدارة، 12 أكتوبر 2023. (ديوان المحاسبة)
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بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الخميس، التحديات التي تواجه المؤسسة في توريد المحروقات وطرق التوزيع في ظل تفاقم ظاهرة تهريب الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة.

وتناول اللقاء خطة المؤسسة لرفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة، وعزمها على الدخول في استثمارات مع شركاء استراتيجيين من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمارات، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع «فيسبوك».

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تقليل الانبعاثات الكربونية
وتطرق اللقاء إلى سبل التعامل مع الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الغاز وإمكانية تقليلها والاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية، بما يؤدي إلى خفض هدر الطاقة وتقليل تكلفتها، 

من جهته، ثمّن رئيس الديوان جهود المؤسسة في المحافظة على استقرار النفط، مشددا على ضرورة الإسراع في تركيب منظومات التتبع للحد من ظاهرة التهريب، والتركيز على تطوير الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار معالجة ملاحظات الديوان التي خاطب بها المؤسسة في وقت سابق.

ومن جانبه أكد رئيس المؤسسة حرصه على متابعة إدارات المؤسسة والشركات التابعة لها، للأخذ بملاحظات وتوصيات الديوان مثمنا دوره في الرفع من كفاءة العمل الداخلي للمؤسسة.

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