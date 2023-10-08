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بن قدارة يطالب شركة الخليج العربي للنفط برفع معدلات الإنتاج في حقولها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 07:54 مساء
بن قدارة يطالب شركة الخليج العربي للنفط برفع معدلات الإنتاج في حقولها
اجتماع بن قدارة مع لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، الأحد 8 أكتوبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
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طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إدارة شركة الخليج العربي للنفط بضرورة رفع معدلات الإنتاج في الحقول التابعة لها، مؤكدًا دعم المؤسسة لتحقيق هذا الهدف.

وعقد بن قدارة، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان وأعضاء لجنة الإدارة بمقر الشركة في مدينة بنغازي.

دعم مؤسسة النفط لرفع معدلات الإنتاج
وقالت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن بن قدارة «أكد في هذا الاجتماع ضرورة العمل بجدية نحو رفع معدلات الإنتاج في الحقول النفطية التابعة للشركة، مشيرًا إلى وقوف المؤسسة الوطنية للنفط بكل إمكاناتها لدعم هذا الأمر».

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كما شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين بالشركة من أجل ضمان تحقيق عطاء وإنتاجية أكبر.

معوقات تحقيق أهداف شركة الخليج العربي للنفط
وأضافت الشركة أن بن قدارة ناقش أيضًا مع لجنة الإدارة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة وتحول دون تحقيق بعض الأهداف التي تسعى إلى تنفيذها إدارة الشركة ومن بينها تعثُّر عدد من المشاريع من النواحي المالية واللوچستية.

وقال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بلقاسم بن شتوان خلال اللقاء «إن كوادر شركة الخليج العربي للنفط من مختلف الإدارات والأقسام ومشرفي الحقول والمواقع وجميع المستخدمين استطاعوا بانتمائهم وجديتهم أن يتجاوزوا الصعوبات وتمكنوا من معالجة التسربات لبعض خطوط النفط في عدد من الحقول وإعادة تفعيل ورش ضواغط الغاز وغيرها من الأمور الأخرى».

بن قدارة خلال اجتماعه مع لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، الأحد 8 أكتوبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
بن قدارة خلال اجتماعه مع لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، الأحد 8 أكتوبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
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