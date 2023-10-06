واشنطن تجدد التأكيد على أهمية استقلالية مؤسسة النفط ونزاهتها التكنوقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

جددت الولايات المتحدة تأكيد أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها التكنوقراطية، إلى جانب رفاهية موظفيها، وفق تدوينة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس» مساء اليوم الجمعة.

والتقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وذلك بمكتب العمل الخارجي الخاص بالبعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ليبيا في مقر السفارة الأميركية بتونس.

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وعبر نورلاند، في تدوينة نشرتها السفارة، عن سعادته بلقاء بن قدارة مرة أخرى. وقال: «تؤكد الولايات المتحدة مجددا أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها التكنوقراطية، بالإضافة إلى رفاهية الموظفين».

يأتي لقاء نورلاند مع بن قدارة في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المبعوث الأميركي مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.