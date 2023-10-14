بالصور.. جلسة حوارية لتحضير مؤتمر إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة جلسة حوارية في مدينة درنة، أمس الجمعة، تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث.

حضر الجلسة عديد أعضاء اللجنة التحضيرية العليا، ورئيس وأعضاء اللجنة العلمية الهندسية، ووكيل وزارة الحكم المحلي، وعمداء البلديات المتضررة، وعدد من حكماء وأعيان مدينة درنة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

تصورات حول مشروع إعادة إعمار درنة

واستعرضت الجلسة الحوارية الآراء والمقترحات والتصورات حول مشروع إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة وفق المعايير الحديثة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للمدن والمناطق المتضررة.

وفي أول الشهر الجاري، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى مطلع نوفمبر المقبل، بعدما كان مقررا عقده في 10 أكتوبر، وذلك من أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».

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وقدَّم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأسبوع الماضي، إحاطة لرئيس المجلس عقيلة صالح حول خطة حكومته لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، والتجهيزات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار.

المتحدثون في الجلسة الحوارية بمدينة درنة. (وال)

لافتة من الجلسة الحوارية في مدينة درنة. (وال)