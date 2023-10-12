رسالة من الأمم المتحدة بعد مرور شهر على كارثة درنة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، أن التزام الأمم المتحدة إزاء الأهالي المتضررين يظل كاملاً، وذلك بعد مرور شهر على الكارثة التي ضربت مدينة درنة وعددًا من مناطق شرق ليبيا.

وفي رسالة مصورة بهذه المناسبة، أكدت غانيون مواصلة العمل «حتى لا تقع معاناة أهالى درنة في غياهب النسيان»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت مع شركاؤها موجودة على أرض الواقع لمساعدة الناس خلال الأسابيع الماضية من خلال توفير المياه والرعاية الصحية والغذائية وأنواع الدعم الأخرى، حتى يتمكنوا من البدء في التعافي والمضي قدمًا من خسائرهم المدمرة.

وتابعت: «نواصل التعبير عن تضامننا ودعمنا وتعازينا لجميع العائلات والأشخاص الذين تضرروا، ومن أجل الأشخاص الذين ظلوا نازحين والذين ما زالوا بحاجة إلى الدعم للمضي قدمًا في حياتهم».

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غانيون: الأمم المتحدة ستبقى على أرض الواقع حتى حل الوضع بشكل كامل

وشددت على أن «الأمم المتحدة ستبقى على أرض الواقع حتى يجرى حل الوضع بشكل كامل، ويحصل الناس على ما يحتاجون إليه»، لافتة إلى أنها زارت درنة والمناطق المجاورة لها عدة مرات، وتحدثت مع العديد من النازحين، والذين «كانت رغبتهم الشديدة هي أننا لا ننساهم».

وقالت إن الأمم المتحدة تدعم تدفق الوحدة والتضامن وأشكال الدعم الأخرى لجميع الليبيين، منوهة بأن المجتمع الدولي أظهر نفس الأهداف.