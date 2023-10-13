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«طب الطوارئ» ينتشل جثتين وعدة أشلاء شرق درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 01:03 صباحا
«طب الطوارئ» ينتشل جثتين وعدة أشلاء شرق درنة
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 12 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
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أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الخميس، انتشال جثامين إثنين من ضحية الفيضانات شرق مدينة درنة، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وقال المركز إن فرقه انتشلت جثامين إثنين وعدة أشلاء من أم البريكات، بالتعاون مع الضفادع البشرية و«الكتيبة 128»، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

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وأشار إلى أن جهود انتشال الجثث تُنفذ بالتزامن مع تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها إلى 312 شخصاً، إضافة إلى إقامة نقاط تمركز في 6 مناطق موزعة على مداخل درنة ومخارجها ووسطها، والإشراف على دفن 7 جثامين.

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