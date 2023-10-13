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منظمة الهجرة: أكثر من 43 ألف نازح في ليبيا جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 01:21 مساء
منظمة الهجرة: أكثر من 43 ألف نازح في ليبيا جراء «دانيال»
آثار العاصفة «دانيال» في مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هناك نحو 43 ألفا و421 شخصا ما زالوا نازحين في ليبيا جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية في 11 سبتمبر الماضي.

ورصدت المنظمة، في إحصائية صدرت اليوم الجمعة، انتقال أسر نازحة من درنة إلى البلديات الغربية، بواقع 6% من إجمالي النازحين من المدينة.

بينما بقى غالبية النازحين (94%) في بلديات شرق ليبيا، والنسبة الأكبر منهم في درنة (38%)، وبنغازي (10%)، والبيضاء (10%)، وشحات (9%)، و طبرق (8%)، حسب الإحصائية.

تقديرات أممية لأعداد النازحين
وسبق أن قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عدد النازحين جراء «دانيال» بنحو 42 ألفا و45 شخصا، وذلك وفق بيان صادر في الخامس من أكتوبر الجاري.

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ووفق تلك التقديرات، يوجد معظم النازحين داخليا في بلديات شمال شرق ليبيا بـ40% في درنة، والبيضاء 12%، وشحات 10%، وبنغازي 8%، وطبرق 7%، والأبرق 6%، وفقا لآلية تتبع النازحين في ليبيا.

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