  • Alwasat News
Atwasat

تقييم أممي بالمناطق المنكوبة: 1038 مبنى مدمرًا بالكامل و8.7 مليون طن من الحطام بحاجة إلى إزالة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 05:30 مساء
تقييم أممي بالمناطق المنكوبة: 1038 مبنى مدمرًا بالكامل و8.7 مليون طن من الحطام بحاجة إلى إزالة
من عمليات انتشال جثامين ضحايا العاصفة دانيال في درنة، 22 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
alwasat radio

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح 42,045 شخصًا من المناطق المتضرّرة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

ويتواجد معظم النازحين داخليًا في بلديات شمال شرق ليبيا بنسبة 40% في درنة، والبيضاء 12%، وشحات 10%، وبنغازي 8%، وطبرق 7% والأبرق 6%، وفقًا لمصفوفة تتبّع النزوح في ليبيا.

مراكز استضافة النازحين في ليبيا
وبخصوص المراكز الجماعية التي تستضيف النازحين داخليًا، وتديرها السلطات المحلية، جرى تحديد 26 موقعًا يستضيف أكثر من 2,600 شخص في المناطق المتضرّرة، بما في ذلك عدة مدارس في بنغازي ودرنة والبيضاء. وأفاد الأشخاص في المراكز الإيوائية أن مخاوفهم الرئيسية تتمثّل في الافتقار إلى الخصوصية والمساحة وعدم كفاية التدفئة والإضاءة ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة.

وأبلغ مكتب الأمم المتحدة عن أضرار جسيمة لحقت بالمباني بنسبة 28% من إجمالي المواقع التي جرى تقييمها، فيما اجتاحت مياه الفيضانات المباني في نصف المواقع التي جرى تقييمها تقريبًا. وسجل أعلى مستوى من الأضرار في بلديات درنة والبيضاء وشحات وأم الرزم والأبرق (سوسة).

- منظمة الهجرة تعلن تراجع عدد النازحين جراء «دانيال» إلى 40 ألفا
- «يونيسيف»: 17 ألف طفل من بين النازحين بسبب العاصفة «دانيال»
- «الدولية للهجرة»: نقص المياه يدفع آلاف النازحين من درنة إلى شرق وغرب ليبيا

وقد طلب الأشخاص الذين جرت مقابلتهم الحصول على النقد للإيجار أو إعانات الإيجار والدعم الفوري لإعادة تأهيل المنازل أو تحديث مساكنهم الموقتة، وعلى سبيل المثال، إصلاح النوافذ والأبواب والشبكة الكهربائية.

حجم الأضرار في المباني بالمناطق المنكوبة
وحسب تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأضرار المباني فقد سجل 876 مبنى مدمرًا و3,100 مبنى متضرر في درنة، و37 مبنى مدمرًا و3,565 مبنى متضررًا في سوسة، و125 مبنى مدمرًا و100 مبنى متضرر في البيضاء، و112 مبنى متضررًا في التميمي. ومن المحتمل أن يتضرّر 20 ألف مبنى آخر في مدن بنغازي والبيضاء وشحات.

وإلى جانب المأوى، سلط التقييم الأممي الضوء بشكل متكرّر على الصحة باعتبارها الاحتياج ذا الأولوية، وتقول منظمة الصحة العالمية، إن نحو 63% من المرافق الصحية التي جرى تقييمها تعمل جزئيًا أو لا تعمل، وقد فقد ما لا يقل عن 101 شخص من العاملين في مجال الصحة حياتهم في الفيضانات.

وبخصوص المياه فهي متوفرة، لكنها ليست آمنة أو ميسورة التكلفة دائمًا. وأصبحت أكشاك بيع المياه الآن المصدر الرئيسي لمياه الشرب. وعلى الرغم من توفّر المياه، لا يستطيع جميع الناس تحمل تكاليفها، أو الوصول إلى نقاط البيع.

ووفقًا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد أبلغ عن 1,206 حالات إسهال في المناطق المتضرّرة حتى 29 سبتمبر الماضي.

استمرار تقييم الخسائر بالمناطق المنكوبة
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تأثرت محطة توليد الكهرباء في البيضاء، وموقع تعدين ومعمل صناعي في سوسة، وميناء درنة، بالإضافة إلى خزانات المياه والصوامع والمستودعات في مواقع متعدّدة.

وفي درنة، يجري إحصاء أكثر من 8.7 مليون طن من الحطام الناتج عن المباني المدمرة والمتضرّرة بحاجة إلى الإزالة. ولا تزال عمليات تقييم الطرق وخطوط الكهرباء المتضرّرة مستمرة. بالإضافة إلى ذلك، تأثّرت العديد من المواقع الرياضية والترفيهية في درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة.

وتأخر بدء العام الدراسي في شرق ليبيا بسبب الفيضانات، ففي 1 أكتوبر بدأت الدراسة رسميًا، باستثناء المناطق المتضرّرة في درنة؛ حيث ستبدأ المدارس في تقديم الدعم النفسي الاجتماعي والأنشطة الترفيهية اعتبارًا من الأسبوع المقبل (8 أكتوبر). وتخطط المدارس في المناطق المتضرّرة من درنة لإعادة فتح أبوابها رسميًا في 22 أكتوبر.

بيانات النزوح والأضرار بالمناطق المنكوبة من الفيضانات. (الأمم المتحدة)
بيانات النزوح والأضرار بالمناطق المنكوبة من الفيضانات. (الأمم المتحدة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة فنانة مصرية يثير جدلًا بمصر

درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة فنانة مصرية يثير جدلًا بمصر
يون فوسه النرويجي الحائز نوبل للآداب 2023

يون فوسه النرويجي الحائز نوبل للآداب 2023
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»

إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»
قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس

قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا

مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«لوفيغارو»: البرلمان الليبي مكتوف الأيدي و«دانيال» أثبتت عدم فاعليته
«لوفيغارو»: البرلمان الليبي مكتوف الأيدي و«دانيال» أثبتت عدم ...
«الكهرباء»: تركيب شبكة مجدولة بمنطقة الوردية في البيضاء
«الكهرباء»: تركيب شبكة مجدولة بمنطقة الوردية في البيضاء
بوالخطابية: 470 نازحًا في طبرق.. و«لم نتلق كيلو سكر واحدًا» لدعمهم
بوالخطابية: 470 نازحًا في طبرق.. و«لم نتلق كيلو سكر واحدًا» ...
المنفي والعبيدي يبحثان تداعيات كارثة درنة ويؤكدان على دفع العملية السياسية
المنفي والعبيدي يبحثان تداعيات كارثة درنة ويؤكدان على دفع العملية...
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
الصور يطالب بربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والأحوال المدنية مع النيابة العامة
الصور يطالب بربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والأحوال ......
تقييم أممي بالمناطق المنكوبة: 1038 مبنى مدمرًا بالكامل و8.7 مليون طن من الحطام بحاجة إلى إزالة
تقييم أممي بالمناطق المنكوبة: 1038 مبنى مدمرًا بالكامل و8.7 ......
العلاقي يعلن تشكيل هيئة للدفاع عن البعجة والبشاري ودغمان
العلاقي يعلن تشكيل هيئة للدفاع عن البعجة والبشاري ودغمان...
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات...
المنفي والعبيدي يبحثان تداعيات كارثة درنة ويؤكدان على دفع العملية السياسية
المنفي والعبيدي يبحثان تداعيات كارثة درنة ويؤكدان على دفع ......
المزيد