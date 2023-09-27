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منظمة الهجرة تعلن تراجع عدد النازحين جراء «دانيال» إلى 40 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 11:23 صباحا
منظمة الهجرة تعلن تراجع عدد النازحين جراء «دانيال» إلى 40 ألفا
مدينة درنة، 27 سبتمبر 2023. (شركة الخدمات العامة طرابلس)
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كشفت إحصائية حديثة للمنظمة الدولية للهجرة تراجع عدد النازحين جراء العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا إلى 40 ألفا و18 شخصا، مقارنة بأكثر من 43 ألف نازح في إحصائية سابقة، وذلك بعد تقارير تفيد عودة بعض الأسر إلى ديارهم.

وعادت عائلات كثيرة إلى منازلها في المرج، لكن ما زال هناك أكثر من 350 منزلا متضررا جراء العاصفة في المدينة التي تستضيف نحو 285 نازحا من درنة، حسب الإحصائية المنشورة على صفحة المنظمة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشارت المنظمة إلى أن بعض العائلات التي نزحت من درنة إلى مصراتة، اضطرت إلى تغيير مكانها مجددا وذلك بسبب أنها لم تعثر على مكان للمعيشة، ووفق مصادرها هناك 16 ألف نازح في درنة والمناطق المحيطة، كما عادت الحركة على بعض الطرق التي تضررت جراء العاصفة، ولكن تبقى حركة التنقلات صعبة بين شرق وغرب المدينة.

الانتهاء من بناء جسر موقت يربط شرق وغرب درنة
وأمس الثلاثاء، أفاد مراسل قناة «الوسط» (Wtv) بالانتهاء من بناء الجسر الموقت في درنة الذي يربط شرق وغرب المدينة.

ويوم 18 سبتمبر الجاري، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدء أعمال إنشاء الجسر الذي سيربط شرق وغرب مدينة درنة بعرض 21 مترا، يشمل 18 أنبوبا بقطر 1.6 متر لتصريف المياه، وينفذ المشروع جهاز النهر الصناعي وشركة النهر لتصنيع الأنابيب.

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