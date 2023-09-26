الجارح: ارتفاع وفيات «دانيال» إلى 3893 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، ارتفاع ضحايا العاصفة دانيال إلى 3893 حالة، مقارنة بـ3875 حالة المسجلة لدى وزارة الصحة أمس الإثنين، بفارق جثامين 18 ضحية.

وأضاف الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أنه سيتعين على وزارتي الصحة والداخلية والنائب العام والجهات المعنية تقديم الأرقام الحقيقية والمدققة للمواطنين بخصوص عمليات الحصر الخاصة بالضحايا ومن الوفيات والمفقودين.

على المستوى الميداني، قال الجارح إن الفرق المحلية والأجنبية ما زالت مستمرة في أعمال البحث وانتشال الجثامين، وهي عملية ستستمر طالما كان الأمر ممكنًا.

- الجارح: نحذِّر من شرب مياه الآبار الجوفية في كل أنحاء درنة

وبشأن الخدمات الرئيسية في درنة، أوضح أن شركة الكهرباء وغرفة الطوارئ وفرق الصيانة التابعة للشركة مستمرة في الاستجابة لآثار الفيضانات التي ضربت مدن بنغازي والجبل الأخضر ودرنة.

وفيما يتعلق بالتحذير الصادر أمس عن لجنة التقييم الصحي والوبائي بشأن مياه الشرب، أكد الجارح أن التقييم ما زال قائمًا، واستمرار التحذير لعدم شرب المياه من الآبار الجوفية في كل أنحاء مدينة درنة، والالتزام بشرب المياه المعلبة.