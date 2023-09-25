الجارح: نحذِّر من شرب مياه الآبار الجوفية في كل أنحاء درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، من شرب مياه الآبار الجوفية في كل أنحاء درنة، إلى حين إعلان نتائج الفحص والتحليل للتأكد من سلامة المياه للشرب.

والأسبوع الماضي، باشر فريق فني بالإدارة العامة للإصحاح البيئي أخذ عينات من الآبار لإجراء مجموعة من التحاليل والاختبارات عليها، بهدف تصنيفها «ملوثة أو غير ملوثة» لوضع التدابير الصحية بشأنها.

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الجارح: اجتماع غدًا لوضع جدول زمني للعودة المدرسية في درنة

وفي سياق آخر، أشار الجارح إلى أن مراقبة التعليم في درنة ستعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء مع مديري مدارس المدينة لوضع جدول زمني للعودة المدرسية، لافتًا إلى وجود 70 مدرسة صالحة للدراسة في درنة، من بينها 12 مدرسة يجرى استخدامها حاليًا في الإيواء والإغاثة.

وأضاف أن لجنة حصر النازحين في المدارس والمؤسسات التعليمية أنهت عملها اليوم، وتبين وجود 7 عائلات من جنسيات أجنبية في مدرسة الأمل، و11 عائلة ليبية في مدرسة الخلود، و72 عائلة منها 62 ليبية و10 أجنبية في كلية التقنية الطبية.