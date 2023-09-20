بدء تحليل مياه الآبار في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدء أعمال تحليل مياه الآبار في درنة.

وباشر فريق فني بالإدارة العامة للإصحاح البيئي أخذ عينات من الآبار لإجراء مجموعة من التحاليل والاختبارات عليها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن الفريق سيعمل على تصنيف الآبار «ملوثة أو غير ملوثة» لوضع التدابير الصحية بشأنها.

اختبارات للمياه في البيضاء

ويوم الأحد الماضي، أجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث، وذلك رفقة مكتب الإصحاح البيئي.

- إجراء اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء

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وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة محمد كريم لمنصة «حكومتنا» إن هذه الإجراءات تأتي «لإتمام تعقيم الخزانات في أحياء البيضاء، موضحا أن «أغلب النتائج الأولية جيدة».

اختبار مياه أحد آبار مدينة درنة، 20 سبتمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

اختبار مياه أحد آبار مدينة درنة، 20 سبتمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

اختبار مياه أحد آبار مدينة درنة، 20 سبتمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)