الكيلاني: مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وفاء الكيلاني، أن الوزارة تعمل على «مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات»، بالإضافة إلى «اتخاذ إجراء عاجل لحالات منحة الأبناء التي تودع بحساب الأب وهم في حضانته»، مشيرة إلى وجود مركز للدراسات الاجتماعية، تابع للوزارة، مهمته بحث الظواهر التي تطرأ على المجتمع.

جاء تأكيد الكيلاني خلال كلمتها في إحدى جلسات المؤتمر الثاني للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للعام 2023، اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام للمجلس نصرالدين المحتوت، وغالبية أعضاء المجلس من عمداء البلديات، وفق ما نشرته وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك».

تنظيم العمل بفروع الشؤون الاجتماعية في البلديات

وناقشت الكيلاني مع المجلس الأعلى للإدارة المحلية سبل تحسين الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية، وعددا من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل بفروع الشؤون الاجتماعية في البلديات، وأوجه التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وأشادت الكيلاني، في مستهل اللقاء، بالتحسن الملحوظ في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في مختلف البلديات، التي ذكرت منها على سبيل المثال منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى الإسراع في التحول الرقمي الذي تواصل الوزارة العمل عليه، لتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي للعجزة، وتقديم الدعم والرعاية لهم ولذوي الاحتياجات الخاصة.

مشكلات الشؤون الاجتماعية في البلديات

واستعرض أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، خلال مداخلاتهم، المشكلات التي تواجه بعض الشرائح بالبلديات كمنحة الأبناء في الأسر التي تشهد خلافات أسرية، والمشكلات التي تواجه البلديات في ملف النازحين الناجين من كارثة الفيضانات شرق ليبيا، والتعويضات المخصصة لهم، مطالبين الوزيرة باتخاذ إجراءات عاجلة، لمواجهة تداعيات التغير المناخي وأي طارئ.

وردت الكيلاني على تساؤلات أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، مؤكدة دعم الوزارة فروع الشؤون الاجتماعية في البلديات التي تضررت نتيجة الفيضانات بقيم مالية ضمن المخصصات وفق الإمكانات المتاحة، على حد قولها.

مشاركة الكيلاني في جلسة مؤتمر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)