  • Alwasat News
Atwasat

الكيلاني: مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 07:23 مساء
الكيلاني: مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات
مشاركة الكيلاني في جلسة مؤتمر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وفاء الكيلاني، أن الوزارة تعمل على «مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات»، بالإضافة إلى «اتخاذ إجراء عاجل لحالات منحة الأبناء التي تودع بحساب الأب وهم في حضانته»، مشيرة إلى وجود مركز للدراسات الاجتماعية، تابع للوزارة، مهمته بحث الظواهر التي تطرأ على المجتمع.

جاء تأكيد الكيلاني خلال كلمتها في إحدى جلسات المؤتمر الثاني للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للعام 2023، اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام للمجلس نصرالدين المحتوت، وغالبية أعضاء المجلس من عمداء البلديات، وفق ما نشرته وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك».

تنظيم العمل بفروع الشؤون الاجتماعية في البلديات
وناقشت الكيلاني مع المجلس الأعلى للإدارة المحلية سبل تحسين الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية، وعددا من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل بفروع الشؤون الاجتماعية في البلديات، وأوجه التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

- الكيلاني تدعو إلى استراتيجية عربية لدعم ذوي الإعاقة
- الكيلاني تناقش مع نائبة المبعوث الأممي تقديم الدعم النفسي للمتضررين من كارثة «دانيال»
- الكيلاني تبحث مع منسق «تيكا» التركية التعاون في دعم النازحين جراء «دانيال»

وأشادت الكيلاني، في مستهل اللقاء، بالتحسن الملحوظ في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في مختلف البلديات، التي ذكرت منها على سبيل المثال منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى الإسراع في التحول الرقمي الذي تواصل الوزارة العمل عليه، لتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي للعجزة، وتقديم الدعم والرعاية لهم ولذوي الاحتياجات الخاصة.

مشكلات الشؤون الاجتماعية في البلديات
واستعرض أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، خلال مداخلاتهم، المشكلات التي تواجه بعض الشرائح بالبلديات كمنحة الأبناء في الأسر التي تشهد خلافات أسرية، والمشكلات التي تواجه البلديات في ملف النازحين الناجين من كارثة الفيضانات شرق ليبيا، والتعويضات المخصصة لهم، مطالبين الوزيرة باتخاذ إجراءات عاجلة، لمواجهة تداعيات التغير المناخي وأي طارئ.

وردت الكيلاني على تساؤلات أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، مؤكدة دعم الوزارة فروع الشؤون الاجتماعية في البلديات التي تضررت نتيجة الفيضانات بقيم مالية ضمن المخصصات وفق الإمكانات المتاحة، على حد قولها.

مشاركة الكيلاني في جلسة مؤتمر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
مشاركة الكيلاني في جلسة مؤتمر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بطرابلس، الأربعاء 11 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الرئاسي» يناقش مع باتيلي ملفي القوانين الانتخابية وإعادة الإعمار
«الرئاسي» يناقش مع باتيلي ملفي القوانين الانتخابية وإعادة الإعمار
انتشال عدة قذائف غير متفجرة من أحياء سكنية شمال بني وليد
انتشال عدة قذائف غير متفجرة من أحياء سكنية شمال بني وليد
شراكة ليبية مع برنامج الأغذية العالمي للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي
شراكة ليبية مع برنامج الأغذية العالمي للحماية الاجتماعية والأمن ...
الكيلاني: مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات
الكيلاني: مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات
وقفات احتجاجية لعمال النفط لإقرار خطط التدريب والتأهيل المعطلة
وقفات احتجاجية لعمال النفط لإقرار خطط التدريب والتأهيل المعطلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
المزيد
الليلة في «تغطية خاصة»: خامس أيام الطوفان.. صمود غزة في وجه الإبادة
الليلة في «تغطية خاصة»: خامس أيام الطوفان.. صمود غزة في وجه ......
المشاي يدعو «هونداي الكورية» إلى استئناف أعمالها في محطة كهرباء غرب طرابلس
المشاي يدعو «هونداي الكورية» إلى استئناف أعمالها في محطة ......
تكالة يبحث مع وفد أميركي ملف القوانين الانتخابية
تكالة يبحث مع وفد أميركي ملف القوانين الانتخابية...
وقفات احتجاجية لعمال النفط لإقرار خطط التدريب والتأهيل المعطلة
وقفات احتجاجية لعمال النفط لإقرار خطط التدريب والتأهيل ......
الكيلاني: مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات
الكيلاني: مراجعة ملف النازحين في غالبية البلديات...
المزيد