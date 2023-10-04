الكيلاني تدعو إلى استراتيجية عربية لدعم ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء الكيلاني إلى برامج واستراتيجية عربية مشتركة من أجل دعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تسبب الحروب والصراعات والكوارث العربية في ازدياد أعداد المعاقين في المنطقة.

جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى رفيع المستوى بشأن تنفيذ «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032»، المنعقد في تونس بمشاركة واسعة من الوفود الوزارية للدول العربية الأعضاء، حسب بيان للوزارة.

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الكيلاني: الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية تخلف مزيد المعاقين

وقالت الكيلاني إن الوزارة حرصت على المشاركة في هذا الموعد العربي المهم على الرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا، وذلك للأهمية التي توليه «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» لهذا الملف.

وأضافت أن الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي تخلف مزيد المعاقين في المنطقة، الأمر الذي يحتاج إلى جهود مشتركة مضاعفة وإمكانات كبيرة وبرامج مشتركة واستراتيجيات موحدة وصولا إلى عمل عربي مشترك.

شددت الوزيرة على أن هذه الجهود تحتاج لتدريب العناصر، واستحداث مؤسسات مُضافة تعمل على سرعة الاستجابة لذوي الإعاقة.

من مشاركة الكيلاني في منتدى عربي بتونس، 4 أكتوبر 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من مشاركة الكيلاني في منتدى عربي بتونس، 4 أكتوبر 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)