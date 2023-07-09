الكيلاني تناقش أوضاع نقابة المتقاعدين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، استكمال مبادرة إنشاء المجلس العام للخبراء المتقاعدين، ورعاية شؤونهم بدول الاتحاد المغاربي.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأحد، رئيس النقابة العامة للمتقاعدين خليل الشقماني، لبحث تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق فئة المتقاعدين.

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إنشاء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية

وأكدت الكيلاني متابعة تنفيذ إنشاء المنتديات وبيوت الخبرة في مختلف البلديات، إضافة إلى متابعة مشروع إنشاء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة مقترح النقابة العامة، المتعلق باستضافة اجتماع الاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب خلال الفترة المقبلة.